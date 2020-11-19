"Рома" не заинтересована в приглашении спортивного директора "Зенита"

Спортивный директор "Зенит" Хавьер Рибалта не продолжит карьеру в "Роме".

По сведениям Metaratings, римский клуб не рассматривает испанца в качестве нового спортивного директора.

Контракт Рибалты с "Зенитом" истекает по окончании сезона. Он работает в клубе с лета 2018 года.

Напомним, что до "Зенита" Рибалта работал скаутом в "Торино", "Милане", "Новаре", "Ювентусе" и "МЮ".

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