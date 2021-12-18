"Рома" неожиданно разгромила "Аталанту" Миранчука
Фото твиттер Серии А
В рамках 18-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома крупно проиграла "Роме" со счётом 1:4.
Все пять мячей в этой игре забили футболисты "волков": Брайан Кристанте - в свои ворота, а оформивший дубль Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло и Крис Смоллинг - в чужие.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 64-й минуте, после чего его команда пропустила ещё два гола.
"Аталанта" – "Рома" - 1:4
Голы: 0:1 – 1 Абрахам, 0:2 – 27 Дзаньоло, 1:2 – 45, автогол Кристанте, 1:3 – 72 Смоллинг, 1:4 – 82 Абрахам.
"Аталанта": Муссо, Хатебур (Дзаппакоста, 78), Паломино, Толои, Джимшити (Муриэль, 34), Пеццелла (Мэле, 78), де Рон, Фройлер, Иличич (Малиновский, 46), Пашалич (Миранчук, 64), Сапата.
"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Калафьори, 89), Верету (Кумбула, 90), Кристанте, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Бове, 90).
"Рома" благодаря победе поднялась на пятое место в таблице Серии А. "Аталанта" пока осталась на третьей строчке.
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|26
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|Парма
|26
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|26
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
|26
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