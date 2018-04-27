"Рома" несет потери перед ответным матчем с "Ливерпулем"

Два основных футболиста "Ромы" Диего Перотти и Кевин Строотман выбыли из строя из-за травм, сообщает Chiesa di Totti.

По сведениям издания, оба игрока получили повреждения в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (2:5).

Из-за этого они рискуют пропустит ответный поединок с английским клубом, который состоится 1 мая.

В этом сезоне 28-летний Строотман провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету 29-летнего Перотти 8 мячей и 5 голевых пасов в 34 поединках.

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