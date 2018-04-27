"Рома" несет потери перед ответным матчем с "Ливерпулем"
Два основных футболиста "Ромы" Диего Перотти и Кевин Строотман выбыли из строя из-за травм, сообщает Chiesa di Totti.
По сведениям издания, оба игрока получили повреждения в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (2:5).
Из-за этого они рискуют пропустит ответный поединок с английским клубом, который состоится 1 мая.
В этом сезоне 28-летний Строотман провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету 29-летнего Перотти 8 мячей и 5 голевых пасов в 34 поединках.
Не пропустите: Де Росси верит, что "Рома" сможет отыграться в ответном матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Андрес Иньеста: испанский гений в тени
-
Официально: Иньеста объявил об уходе из "Барселоны"
-
Официально: Эмери покинет ПСЖ летом
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Хоффенхайм", не расставайся он со своими лучшими игроками
-
Характер "Атлетико" и бенефис французов: итоги первых матчей полуфинала Лиги Европы
Лента новостей
-
Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"
-
Шедевральный гол из чемпионата Австралии
-
Андрес Иньеста: испанский гений в тени
-
Касильяс прокомментировал скорый уход Иньесты из "Барселоны"
-
"Севилья" во второй раз в 21-м веке не может победить в девяти матчах подряд
-
"Бавария" объявила о подписании контракта с Майем
-
Бартомеу прокомментировал отказ "Реала" организовывать чемпионский коридор для "Барселоны"
-
Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с "Барселоной"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"
-
Гути покидает "Реал"
-
"Кайзерслаутерн" впервые в истории вылетел в третий немецкий дивизион
-
Неймар прокомментировал решение Иньесты покинуть "Барселону"
-
"Витория Гимараэш" дожала "Морейренсе"
-
"Гёзтепе" - "Карабюкспор" - 5:0 (обзор)
-
"Леванте" – "Севилья" - 2:1 (обзор)
-
Мбаппе и ещё три футболиста номинированы на награду лучшему молодому игроку сезона во Франции
-
Сергей Шнуров написал песню о "Зените"
-
"Монпелье" – "Сент-Этьен" - 0:1 (обзор)
-
"Хоффенхайм" – "Ганновер" - 3:1 (обзор)
-
СМИ узнали причину отсутствия Месси и Суареса на прощальной пресс-конференции Иньесты