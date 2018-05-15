"Рома" объяснила, зачем в Лиге Чемпионов нужны видеоповторы

"Рома" в шуточной форме намекнула на необходимость использования видеоповторов в Лиге Чемпионов.

Римляне в своем твиттере опубликовали видео, в котором хавбек Диего Перотти сбивает с ног ребенка, на разминке перед матчем. После этого следует фрагмент из матча, где используется система VAR и арбитр после просмотра повтора показывает красную карточку.

Видео: "Рома" жаждет видеоповторов в ЛЧ.

Напомним, что в Лиге Чемпионов система VAR пока не используется, а "Рома" была недовольна судейством в ответном матче 1/2 финала против "Ливерпуля" (4:2).

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