"Рома" объяснила, зачем в Лиге Чемпионов нужны видеоповторы

"Рома" в шуточной форме намекнула на необходимость использования видеоповторов в Лиге Чемпионов.

Римляне в своем твиттере опубликовали видео, в котором хавбек Диего Перотти сбивает с ног ребенка, на разминке перед матчем. После этого следует фрагмент из матча, где используется система VAR и арбитр после просмотра повтора показывает красную карточку.

This is why VAR is needed in the @ChampionsLeague... ️⚠️#ASRoma #UCL @D_10Perotti pic.twitter.com/BHoFfJnEXX