"Рома" объяснила, зачем в Лиге Чемпионов нужны видеоповторы
"Рома" в шуточной форме намекнула на необходимость использования видеоповторов в Лиге Чемпионов.
Римляне в своем твиттере опубликовали видео, в котором хавбек Диего Перотти сбивает с ног ребенка, на разминке перед матчем. После этого следует фрагмент из матча, где используется система VAR и арбитр после просмотра повтора показывает красную карточку.
Видео: "Рома" жаждет видеоповторов в ЛЧ.
This is why VAR is needed in the @ChampionsLeague... ️⚠️#ASRoma #UCL @D_10Perotti pic.twitter.com/BHoFfJnEXX— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 мая 2018 г.
Напомним, что в Лиге Чемпионов система VAR пока не используется, а "Рома" была недовольна судейством в ответном матче 1/2 финала против "Ливерпуля" (4:2).
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|Команда
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|Лацио
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|5
|Интер Милан
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|6
|Милан
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|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
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|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
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|СПАЛ
|37
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|Кротоне
|37
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|19
|Хеллас Верона
|37
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|20
|Беневенто
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