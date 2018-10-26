"Рома" объявила "Барселоне" и "Манчестер Сити" цену на молодого таланта

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"Рома" объявила "Барселоне" и "Манчестер Сити" цену на молодого таланта

"Рома" определилась с ценой на турецкого полузащитника Дженгиза Ундера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб оценил футболиста в 50 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселона"

В нынешнем сезоне 21-летний Ундер провел за "Рому" 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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