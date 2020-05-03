"Рома" объявила дату возобновления тренировок

Теги ромакоронавирус

"Рома" объявила дату возобновления тренировок

"Рома" сообщила о готовности возобновить тренировки команды.

Как сообщает твиттер "волков", команда вернется к занятиям с 6 мая. Перед этим все игроки и тренеры сдадут тест на коронавирус.

Напомним, что ранее о возобновлении тренировок заявили "Сассуоло", "Болонья" и "Парма".

После 26 туров "Рома" идет в Серии А на пятом месте, имея в активе 45 очков.

Читайте также: Клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 2 мая

Главные новости дня: 2 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов