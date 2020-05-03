"Рома" объявила дату возобновления тренировок

"Рома" сообщила о готовности возобновить тренировки команды.

Как сообщает твиттер "волков", команда вернется к занятиям с 6 мая. Перед этим все игроки и тренеры сдадут тест на коронавирус.

Напомним, что ранее о возобновлении тренировок заявили "Сассуоло", "Болонья" и "Парма".

После 26 туров "Рома" идет в Серии А на пятом месте, имея в активе 45 очков.

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