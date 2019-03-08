"Рома" объявила имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером римской "Ромы" назначен Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с римским клубом контракт до лета 2019 года. На этом посту Раньери сменил уволенного Эусебио Ди Франческо.

"Я счастлив вернуться домой. Когда "Рома" звонит тебе, невозможно сказать "нет", - сказал Раньери.

67-летний наставник уже возглавлял "Рому" с 2009 по 2011 году. Также он работал с такими известными клубами, как "Наполи", "Фиорентина", "Валенсия", "Атлетико", "Челси", "Парма", "Ювентус", "Интер", "Монако", "Лестер", "Нант", "Фулхэм", а также со сборной Греции. Чемпион Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА.

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