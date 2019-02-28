"Рома" объявила о крупном трансфере

"Рома" выкупила трансфер арендованного у "Аталанты" полузащитника Брайана Кристанте, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с римским клубом долгосрочный контракт.

"Рома" арендовала 23-летнего Кристанте прошлым летом за пять миллионов евро. За римлян он провел 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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