"Рома" объявила о крупном трансфере

Теги ромааталантабрайан кристантетрансферы

"Рома" объявила о крупном трансфере

"Рома" выкупила трансфер арендованного у "Аталанты" полузащитника Брайана Кристанте, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с римским клубом долгосрочный контракт.

"Рома" арендовала 23-летнего Кристанте прошлым летом за пять миллионов евро. За римлян он провел 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Стало известно, сыграет ли Роналду с "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дом Бензема ограбили во время Эль Класико

Дом Бензема ограбили во время Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 25 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов