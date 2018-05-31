"Рома" объявила о переходе экс-футболиста "Рубина"

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"Рома" объявила о переходе экс-футболиста "Рубина"

Испанский защитник "Порту" Иван Маркано стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался римлянам бесплатно, так как его контракт с португальским клубом истекает летом. Испанец подписал с "волками" соглашение до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

30-летний Маркано выступал за "Порту" с 2014 года, провел за клуб 157 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Расинг", "Вильярреал", "Хетафе", "Олимпиакос" и "Рубин". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Испании. Двукратный чемпион Греции, чемпион Португалии, обладатель Кубка Греции, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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