"Рома" объявила о переходе Кристанте

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"Рома" объявила о переходе Кристанте

Полузащитник "Аталанты" Брайан Кристанте перешел в "Рому", сообщает официальный твиттер клуба.

Римский клуб арендовал футболиста на год за 5 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 20 миллионов.

23-летний Кристанте выступал за "Аталанту" с 2016 года, провел за клуб 59 матчей и забил 15 голов. Ранее играл за "Милан", "Бенфику", "Палермо" и "Пескару". За сборную Италии сыграл 5 матчей. Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка португальской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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