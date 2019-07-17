"Рома" объявила о переходе Манчини

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"Рома" объявила о переходе Манчини

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста за два миллиона евро с обязательством выкупа за 13 миллионов. Эта сумма может вырасти еще на восемь миллионов за счет бонусов. Также "Аталанта" получил 10 процентов от последующего трансфера игрока.

23-летний Манчини выступал за "Аталанту" с 2017 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.

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