"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

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"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.

30-летний Мхитарян выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Армении сыграл 84 матча и забил 27 мячей. Четырехкратный чемпион Армении, трехкратный чемпион Украины, обладатель Кубка Армении, трехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Армении, обладатель Суперкубка Украины, двукратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.

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