"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.

⏱️ Deadline Day Deal! ✅ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan



