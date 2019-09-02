"Рома" объявила о переходе Мхитаряна

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.

⏱️ Deadline Day Deal! ✅ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan



On the final day of the window, we’re using our transfer announcement on Twitter to help try to find missing children, including Neve, Michelle, Brenda, Allan and Khaled. pic.twitter.com/7iK9v8saRm — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 сентября 2019 г.

30-летний Мхитарян выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Армении сыграл 84 матча и забил 27 мячей. Четырехкратный чемпион Армении, трехкратный чемпион Украины, обладатель Кубка Армении, трехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Армении, обладатель Суперкубка Украины, двукратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.

Не пропустите: Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды. | http://soccernews.ru