"Рома" объявила о переходе Мхитаряна
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.
Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.
⏱️ Deadline Day Deal! ✅ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 сентября 2019 г.
On the final day of the window, we’re using our transfer announcement on Twitter to help try to find missing children, including Neve, Michelle, Brenda, Allan and Khaled. pic.twitter.com/7iK9v8saRm
30-летний Мхитарян выступал за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Армении сыграл 84 матча и забил 27 мячей. Четырехкратный чемпион Армении, трехкратный чемпион Украины, обладатель Кубка Армении, трехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Армении, обладатель Суперкубка Украины, двукратный обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы.
Не пропустите: Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рубин" объявил о переходе хавбека "Спартака"
-
"Краснодар" купил защитника "Рубина"
-
"Милан" объявил о переходе форварда сборной Хорватии
-
1
Рамос пожелал удачи Навасу в ПСЖ
-
"Фиорентина" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА и "Реала"
-
"Рома" усилилась нападающим "Атлетико"
-
"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Зенитом"
-
"Рома" объявила о переходе Мхитаряна
-
"Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно
-
"Сельта" арендовала Рафинью у "Барселоны"
-
"Реал" объявил о переходе голкипера ПСЖ
-
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву
-
Экс-тренер "Спартака" Гомес возглавил украинский клуб
-
Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер"
-
"Спартак" заявил Крала на сезон в чемпионате России
-
Педро официально стал игроком "Фиорентины"
-
Официально: Караваев стал игроком "Зенита"
-
Кейлор Навас перешел в ПСЖ
-
Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"
-
Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1