"Рома" объявила о переходе нового первого номера



Шведский вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Голкипер подписал с римским клубом контракт до лета 2023 года.

28-летний Ольсен выступал за "Копенгаген" с 2015 года, провел за клуб 99 матчей. Ранее играл за "Бункефло", "Клагсхамн", "Мальме" и ПАОК. За сборную Швеции сыграл 23 матча. Двукратный чемпион Швеции, двукратный чемпион Дании, двукратный обладатель Кубка Дании, обладатель Суперкубка Швеции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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