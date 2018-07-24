"Рома" объявила о переходе нового первого номера

Теги ромакопенгагенробин ольсен

"Рома" объявила о переходе нового первого номера
Шведский вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Голкипер подписал с римским клубом контракт до лета 2023 года.

28-летний Ольсен выступал за "Копенгаген" с 2015 года, провел за клуб 99 матчей. Ранее играл за "Бункефло", "Клагсхамн", "Мальме" и ПАОК. За сборную Швеции сыграл 23 матча. Двукратный чемпион Швеции, двукратный чемпион Дании, двукратный обладатель Кубка Дании, обладатель Суперкубка Швеции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Наполи" отказался продавать Кулибали за 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов