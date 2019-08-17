"Рома" объявила о покупке турецкого защитника

Защитник "Генчлербирлиги" Мерт Четин стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

"Волки" заплатили за 22-летнего футболиста 3 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на пять сезонов.

В новой команде турецкий центрбек будет играть под 15-м номером.

Четин выступал за "Генчлербирлиги" с 2017 года, сыграл 32 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 250 тысяч евро.

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