"Рома" объявила о приобретении бразильского таланта

Вратарь "Палмейраса" Даниэл Фузато стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 21-летний бразилец заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Воспитанник "Палмейраса" выбрал себе 63-й игровой номер. Стоит отметить, что перспективный голкипер стал десятым новичком "Ромы" текущим летом.

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