"Рома" объявила о продлении контракта с Наингголаном



Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан подписал новый контракт с "Ромой", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

29-летний Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 161 матч и забил 27 мячей. Ранее играл за "Пьяченцу" и "Кальяри". За сборную Бельгии сыграл 28 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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