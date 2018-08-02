"Рома" объявила о продлении контракта с основным игроком
"Рома" продлила контракт с полузащитником Алессандро Флоренци, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Его зарплата увеличилась до 3 миллионов евро в год. Стоит отметить, что переманить хавбека пытался "Интер", но он решил остаться в "Роме", чьим воспитанником является.
27-летний Флоренци выступает за "Рому" с 2011 года, провел за клуб 222 матча и забил 25 мячей. За сборную Италии сыграл 28 матчей и забил 2 гола. Обладатель Кубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21