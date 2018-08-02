"Рома" объявила о продлении контракта с основным игроком

"Рома" продлила контракт с полузащитником Алессандро Флоренци, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Его зарплата увеличилась до 3 миллионов евро в год. Стоит отметить, что переманить хавбека пытался "Интер", но он решил остаться в "Роме", чьим воспитанником является.

27-летний Флоренци выступает за "Рому" с 2011 года, провел за клуб 222 матча и забил 25 мячей. За сборную Италии сыграл 28 матчей и забил 2 гола. Обладатель Кубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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