"Рома" объявила о продлении контракта с Пеллегрини

Фото: сайт "Ромы"

Хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зарплата игроку будет составлять порядка четырех миллионов евро в год. Кроме того, из соглашения уберут сумму отступных.

В этом сезоне на счету Пеллегрини 6 голов и две результативные передачи в 8 играх.

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