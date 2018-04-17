"Рома" объявила о продлении контракта с талантливым хавбеком

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"Рома" объявила о продлении контракта с талантливым хавбеком

"Рома" подписала новый контракт с полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между хавбеком и клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

"Я очень хотел остаться в "Роме" и рад подписать новый контракт. Меня переполняют эмоции, которые сложно выразить. Надеюсь, что могу сделать это на поле", - сказал Пеллегрини.

21-летний Пеллегрини выступает за "Рому" с 2017 года, провел за клуб 30 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Сассуоло". Cыграл 3 матча за сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 23 миллиона евро.

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