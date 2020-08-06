"Рома" объявила о смене владельца

Теги рома

"Рома" объявила о смене владельца

Пресс-служба "Ромы" сообщила, что владелец клуба Джеймс Палотта продал контрольный пакет акций.

Покупателем выступил американец Дэн Фридкин. Сумма сделки составила 591 миллион евро.

Накануне вечером стороны подписали соглашение. До конца августа будут улажены все нюансы, после чего клуб полностью перейдёт под контроль нового владельца.

Палотта владел "Ромой" с 2011 года. В минувшем сезоне команда финишировала в Серии А на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

Не пропустите: "Рома" озвучила "Зениту" и "Лос-Анджелес Гэлакси" цену на Пасторе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса

Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов