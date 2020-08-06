"Рома" объявила о смене владельца

Пресс-служба "Ромы" сообщила, что владелец клуба Джеймс Палотта продал контрольный пакет акций.

Покупателем выступил американец Дэн Фридкин. Сумма сделки составила 591 миллион евро.

Накануне вечером стороны подписали соглашение. До конца августа будут улажены все нюансы, после чего клуб полностью перейдёт под контроль нового владельца.

Палотта владел "Ромой" с 2011 года. В минувшем сезоне команда финишировала в Серии А на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

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