"Рома" объявила о трансфере Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов перешёл в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 31-летний серб заключил с "волками" контракт до лета 2020 года.

Коларов выступал за "Манчестер Сити" с 2010 года, сыграл 247 матчей и забил 21 гол.

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