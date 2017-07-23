"Рома" объявила о трансфере Коларова

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"Рома" объявила о трансфере Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов перешёл в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 31-летний серб заключил с "волками" контракт до лета 2020 года.

Коларов выступал за "Манчестер Сити" с 2010 года, сыграл 247 матчей и забил 21 гол.

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