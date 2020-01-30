"Рома" объявила об аренде нападающего "Барселоны"

Фланговый форвард "Барселоны" Карлес Перес перешёл на правах аренды в "Рому", сообщает официальный твиттер клуба.

"Волки" позаимствовали вингера на полгода за 1 миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов при выполнении определённых условий.

Также в сделку включены бонусы в размере до 4,5 миллионов. Если испанец станет полноценным игроком "Ромы", то заключит контракт до июня 2024 года.

21-летний Перес является воспитанником "Барсы", за основу дебютировал в мае 2019 года, сыграл 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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