"Рома" объявила об отставке Мончи

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"Рома" объявила об отставке Мончи

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Преемником испанца стал Фредерик Массара.

Мончи приступил к работе в "Роме" с 2017 года. Ожидается, что теперь он получит должность в "Арсенале".

Не пропустите: "Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера. | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

В реал бы такого специалиста,как Мончи!

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