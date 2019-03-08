"Рома" объявила об отставке Мончи
Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Преемником испанца стал Фредерик Массара.
Мончи приступил к работе в "Роме" с 2017 года. Ожидается, что теперь он получит должность в "Арсенале".
Не пропустите: "Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели
-
Да здравствует "Эвертон" – самый человечный клуб в мире
Лента новостей
-
Игроки "Ювентуса" отметили поражение от "Атлетико" вечеринкой с 60 моделями
-
Российский боец сравнил легенду "Манчестер Юнайтед" со Сталиным
-
1
"Рома" объявила об отставке Мончи
-
Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале
-
Испанский хавбек отказался перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно
-
Жены российских легендарных футболистов высказались о скандальном разводе в семье капитана "Спартака"
-
Российский стадион признан лучшей ареной года
-
Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале
-
1
"Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера
-
В "Шальке" определились с ценой на Коноплянку
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
-
Игроки "Челси" и "Наполи" попали в команду недели в Лиге Европы
-
Названо имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Арсенала" завершил карьеру в 27 лет
-
1
Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2000-2003)
-
Скалони прокомментировал возвращение Месси в сборную Аргентины
-
Венгер может получить работу в ФИФА
-
"Краснодар" повторил клубный антирекорд
-
Иско принёс извинения игрокам "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10