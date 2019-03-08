"Рома" объявила об отставке Мончи

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Преемником испанца стал Фредерик Массара.

Мончи приступил к работе в "Роме" с 2017 года. Ожидается, что теперь он получит должность в "Арсенале".

Не пропустите: "Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера. | http://soccernews.ru