"Рома" объявила об уходе двух игроков

"Рома" на своём официальном сайте сообщила, что клуб покидают вратарь Робин Ольсен и нападающий Грегуар Дефрель.

Шведский голкипер перешёл в "Кальяри", а французский форвард - в "Сассуоло". В обоих случаях речь идёт об аренде.

В прошлом сезоне 29-летний Ольсен сыграл за "Рому" 35 матчей и пропустил 58 голов. Его рыночная стоимость - 7,5 миллионов евро.

28-летний Дефрель в минувшей кампании выступал в "Сампдории" на правах аренды. На его счету 39 игр, 12 забитых мячей и 2 ассиста. Рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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