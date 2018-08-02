"Рома" объявила об уходе Кастана

"Рома" на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Леандро Кастана.

Стороны расторгли контракт по просьбе 31-летнего бразильца, который два последних сезона провёл на правах аренды в "Торино" и "Кальяри".

Кастан выступал за "Рому" с 2012 года, сыграл 81 матч и забил 1 гол.

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