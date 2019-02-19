"Рома" обыграла "Болонью" в 24-м туре Серии А
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле добыла победу над "Болоньей". В составе "волков" отличились Александар Коларов и Федерико Фасио, за "красно-синих" забил Никола Сансоне.
"Рома" – "Болонья" - 2:1
Голы: Коларов, 55 (пенальти) - 1:0, Фасио, 73 - 2:0, Сансоне, 84 - 2:1.
"Рома": Ольсен, Манолас, Коларов, Флоренци (Сантон, 83), Фасио, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Нзонзи, Дзаньоло, Пеллегрини, Клюйверт (де Росси, 68), Джеко.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Дейкс, Мбайе, Хеландер, Поли (Джемаили, 72), Пульгар (Фальчинелли, 75), Эдера (Сванберг, 66), Сориано, Сансоне, Сантандер.
Набрав три очка, "Рома" закрепилась на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, а "Болонья" осталась на 18-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9