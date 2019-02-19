"Рома" обыграла "Болонью" в 24-м туре Серии А

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле добыла победу над "Болоньей". В составе "волков" отличились Александар Коларов и Федерико Фасио, за "красно-синих" забил Никола Сансоне.

"Рома" – "Болонья" - 2:1

Голы: Коларов, 55 (пенальти) - 1:0, Фасио, 73 - 2:0, Сансоне, 84 - 2:1.

"Рома": Ольсен, Манолас, Коларов, Флоренци (Сантон, 83), Фасио, Кристанте (Эль-Шаарави, 46), Нзонзи, Дзаньоло, Пеллегрини, Клюйверт (де Росси, 68), Джеко.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Дейкс, Мбайе, Хеландер, Поли (Джемаили, 72), Пульгар (Фальчинелли, 75), Эдера (Сванберг, 66), Сориано, Сансоне, Сантандер.

Набрав три очка, "Рома" закрепилась на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, а "Болонья" осталась на 18-й позиции.

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