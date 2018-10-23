"Рома" обыграла ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА

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"Рома" обыграла ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА

В рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Рома" взяла верх над ЦСКА.

"Рома U-19" (Италия) – "ЦСКА U-19" (Россия) - 3:1

Голы: Риккарди, 13 - 1:0, Буа, 24 - 2:0, Елеев, 62 - 2:1, Д`Орацио, 63 - 3:1.

"Рома U-19": Дзамарьон, Бьянда, Семераро, Буа, Карньелутти (Трашани, 89), Пеццелла, Маркуччи (Симонетти, 70), Риккарди (Чьерико, 89), Канджано, Букри (Бузо, 70), Д`Орацио (Бамба, 89).

"ЦСКА U-19": Зириков, Савиных, Игнатович (Абрамушкин, 77), Елеев, Федоров (Крачковский, 77), Марадишвили, Захаров, Тикнизян, Жиронкин (Стрельцов, 83), Попов (Востриков, 57), Янов (Шехов, 78).

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