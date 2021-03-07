"Рома" обыграла "Дженоа" и вернулась в топ-4

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"Рома" обыграла "Дженоа" и вернулась в топ-4

В матче 26-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на своем поле обыграла генуэзскую "Дженоа" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Джанлука Манчини.

Благодаря победе "Рома", набрав 50 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 27 очками осталась на 13-й позиции.

"Рома" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Манчини, 24 - 1:0

"Рома": Лопес, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес, Пеллегрини, Кристанте, Педро (Карлес Перес, 74), Диавара (Вильяр, 60), Эль-Шаарави (Мхитарян, 60), Майораль.

"Дженоа": Маркетти, Дзаппакоста, Кришито, Масьелло, Гильоне (Кассата, 46), Стротман (Скамакка, 76), Радованович, Зайц (Мелегони, 78), Бадель, Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро.

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