"Рома" обыграла "Дженоа" и вернулась в топ-4
В матче 26-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на своем поле обыграла генуэзскую "Дженоа" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Джанлука Манчини.
Благодаря победе "Рома", набрав 50 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 27 очками осталась на 13-й позиции.
"Рома" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Манчини, 24 - 1:0
"Рома": Лопес, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Бруно Перес, Пеллегрини, Кристанте, Педро (Карлес Перес, 74), Диавара (Вильяр, 60), Эль-Шаарави (Мхитарян, 60), Майораль.
"Дженоа": Маркетти, Дзаппакоста, Кришито, Масьелло, Гильоне (Кассата, 46), Стротман (Скамакка, 76), Радованович, Зайц (Мелегони, 78), Бадель, Пьяца (Шомуродов, 46), Дестро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17