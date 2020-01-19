"Рома" обыграла "Дженоа" и вернулась в зону Лиги Чемпионов

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"Рома" обыграла "Дженоа" и вернулась в зону Лиги Чемпионов

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Дженоа" со счетом 3:1. Победу римлянам принесли голы Дженгиза Ундера и Эдина Джеко, а также автогол Давиде Бираске. В составе генуэзцев единственный гол забил Горан Пандев.

Благодаря победе "Рома" вышла на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов. "Дженоа" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Дженоа" – "Рома" - 1:3 (1:2)
Голы: Ундер, 5 - 0:1, Бираски, 44 (автогол) - 0:2, Пандев, 45 - 1:2, Джеко, 74 - 1:3

"Рома": Лопес, Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Сантон (Четин, 84), Ундер, Верету (Кристанте, 73), Диавара, Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.

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