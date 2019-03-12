"Рома" обыграла "Эмполи" в первом матче под руководством Раньери (видео голов)
"Рома" переиграла "Эмполи" в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Счет открыл нападающий "Ромы" Эль - Шаарави. Также в голами в матче отличились Жезус и Шик.
"Рома" - "Эмполи" - 2:1
Голы: Эль-Шаарави, 9 - 1:0, автогол Жезус, 12 - 1:1, Шик, 33 - 2:1
"Рома": Ольсен, Сантон, Флоренци, Жезус, Маркано, Дзаньоло (Перотти, 55), Кристанте, Эль-Шаарави, Нзонзи, Клюйверт (Карсдорп, 81), Шик (Целар, 86).
"Эмполи": Дронговски, Паскуаль (Учан, 84), Весели, Сильвестре, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Аккуа (Бриги, 64), Делль`Орко, Фариас (Оберлен, 79), Капуто.
"Рома" занимает место 5, имея в активе 44 очка. "Эмполи" с 22 баллами располагается на 17 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10