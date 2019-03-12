"Рома" обыграла "Эмполи" в первом матче под руководством Раньери (видео голов)

"Рома" переиграла "Эмполи" в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Счет открыл нападающий "Ромы" Эль - Шаарави. Также в голами в матче отличились Жезус и Шик.

"Рома" - "Эмполи" - 2:1

Голы: Эль-Шаарави, 9 - 1:0, автогол Жезус, 12 - 1:1, Шик, 33 - 2:1

"Рома": Ольсен, Сантон, Флоренци, Жезус, Маркано, Дзаньоло (Перотти, 55), Кристанте, Эль-Шаарави, Нзонзи, Клюйверт (Карсдорп, 81), Шик (Целар, 86).

"Эмполи": Дронговски, Паскуаль (Учан, 84), Весели, Сильвестре, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Аккуа (Бриги, 64), Делль`Орко, Фариас (Оберлен, 79), Капуто.

"Рома" занимает место 5, имея в активе 44 очка. "Эмполи" с 22 баллами располагается на 17 месте.

Не пропустите: "Рома" определилась с заменой для Мончи| http://soccernews.ru