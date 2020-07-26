"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром, а "Удинезе" был сильнее "Кальяри" в матчах чемпионата Италии.
"Рома" - "Фиорентина" - 2:1 (1:0)
Голы: Верету, 45 (с пенальти) - 1:0, Миленкович, 54 - 1:1, Верету, 87 (с пенальти) - 2:1.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян (Перес, 82), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 60), Диавара (Кристанте, 77), Джеко.
"Фиорентина": Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Кутроне, 46), Данкан, Пульгар, Геззаль, Кьеза (Венути, 82), Куаме (Влахович, 46).
СПАЛ - "Торино" - 1:1 (0:0)
Голы: Верди, 57 - 0:1, Д`Алессандро, 80 - 1:1.
СПАЛ: Тьям, Саламон, Ционек, Викари, Дабо, Миссироли, Фарес (Искра, 58), Мурджа, Стрефецца (Хорват, 84), Петанья, Ди Франческо (Д`Алессандро, 58).
"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Лукич, 66), Мейте, Дзадза, Верди (Эдера, 85), Белотти, Беренгер.
"Кальяри" - "Удинезе" - 0:1 (0:1)
Гол: Окака Чука, 2.
"Кальяри": Краньо, Клаван, Ликояннис (Маттьелло, 54), Пизакане (Перейро, 54), Чеппителли, Ионицэ (Бирса, 88), Жоау Педру, Нандес, Ладинетти (Фараго, 54), Рагатцу (Маригозу, 79), Симеоне.
"Удинезе": Муссо, Зегелар (тер Авест, 81), Найтинк (Самир, 16), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Уоллас, Сема, Окака Чука (Несторовски, 68), де Пауль, Лазанья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17