"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А

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"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А

"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром, а "Удинезе" был сильнее "Кальяри" в матчах чемпионата Италии.

"Рома" - "Фиорентина" - 2:1 (1:0)

Голы: Верету, 45 (с пенальти) - 1:0, Миленкович, 54 - 1:1, Верету, 87 (с пенальти) - 2:1.

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян (Перес, 82), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 60), Диавара (Кристанте, 77), Джеко.

"Фиорентина": Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Кутроне, 46), Данкан, Пульгар, Геззаль, Кьеза (Венути, 82), Куаме (Влахович, 46).

СПАЛ - "Торино" - 1:1 (0:0)

Голы: Верди, 57 - 0:1, Д`Алессандро, 80 - 1:1.

СПАЛ: Тьям, Саламон, Ционек, Викари, Дабо, Миссироли, Фарес (Искра, 58), Мурджа, Стрефецца (Хорват, 84), Петанья, Ди Франческо (Д`Алессандро, 58).

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Лукич, 66), Мейте, Дзадза, Верди (Эдера, 85), Белотти, Беренгер.

"Кальяри" - "Удинезе" - 0:1 (0:1)

Гол: Окака Чука, 2.

"Кальяри": Краньо, Клаван, Ликояннис (Маттьелло, 54), Пизакане (Перейро, 54), Чеппителли, Ионицэ (Бирса, 88), Жоау Педру, Нандес, Ладинетти (Фараго, 54), Рагатцу (Маригозу, 79), Симеоне.

"Удинезе": Муссо, Зегелар (тер Авест, 81), Найтинк (Самир, 16), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Уоллас, Сема, Окака Чука (Несторовски, 68), де Пауль, Лазанья.

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