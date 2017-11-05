"Рома" обыграла "Фиорентину", "Ювентус" - "Беневенто"
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде обыграла "Фиорентину", а туринский "Ювентус" дома - "Беневенто".
"Фиорентина" - "Рома" - 2:4
Голы: Жерсон, 5 - 0:1, Верету, 9 - 1:1, Жерсон, 30 - 1:2, Симеоне, 39 - 2:2, Манолас, 50 - 2:3, Перотти, 87 - 2:4.
"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Песселья, Астори, Бираги, Бенасси, Бадель (Санчес, 75), Верету, Диас (Эссерик, 82), Симеоне, Кьеза (Бабакар, 74).
"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 72), Гоналон, Наингголан, Жерсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 66).
"Ювентус" - "Беневенто" - 2:1
Голы: Чичиретти, 9 - 0:1, Игуаин, 57 - 1:1, Куадрадо, 66 - 2:1.
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Маркизио, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 81), Дибала, Коста (Манджукич, 78), Игуаин.
Напомним, в параллельном матче "Наполи" не смог обыграть "Кьево". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0