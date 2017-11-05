"Рома" обыграла "Фиорентину", "Ювентус" - "Беневенто"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде обыграла "Фиорентину", а туринский "Ювентус" дома - "Беневенто".

"Фиорентина" - "Рома" - 2:4

Голы: Жерсон, 5 - 0:1, Верету, 9 - 1:1, Жерсон, 30 - 1:2, Симеоне, 39 - 2:2, Манолас, 50 - 2:3, Перотти, 87 - 2:4.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Песселья, Астори, Бираги, Бенасси, Бадель (Санчес, 75), Верету, Диас (Эссерик, 82), Симеоне, Кьеза (Бабакар, 74).

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Стротман, 72), Гоналон, Наингголан, Жерсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 66).

"Ювентус" - "Беневенто" - 2:1

Голы: Чичиретти, 9 - 0:1, Игуаин, 57 - 1:1, Куадрадо, 66 - 2:1.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Маркизио, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 81), Дибала, Коста (Манджукич, 78), Игуаин.

Напомним, в параллельном матче "Наполи" не смог обыграть "Кьево". | soccernews.ru