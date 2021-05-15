"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии А

Фото: twitter.com/officialasroma

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Рома" была сильнее "Лацио".

"Рома" по-прежнему занимает седьмое место, а "Лацио" - шестое.

"Рома" - "Лацио" 2:0

Голы: Мхитарян, 42 - 1:0, Педро, 78 - 2:0

"Рома": Фузато, Манчини, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 46), Рожер (Кумбула, 38), Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 72), Дарбо, Эль-Шаарави (Педро, 72), Джеко.

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду (Кайседо, 73), Луис Альберто, Марушич (Фарес, 73), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лулич (Луис Фелипе, 59), Лейва, Иммобиле, Мурики (Перейра, 59).

Удаление: Ачерби (87).

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