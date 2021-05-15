"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии А

Теги ромалацио

"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии АФото: twitter.com/officialasroma

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Рома" была сильнее "Лацио".

"Рома" по-прежнему занимает седьмое место, а "Лацио" - шестое.

"Рома" - "Лацио" 2:0

Голы: Мхитарян, 42 - 1:0, Педро, 78 - 2:0

"Рома": Фузато, Манчини, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 46), Рожер (Кумбула, 38), Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 72), Дарбо, Эль-Шаарави (Педро, 72), Джеко.

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду (Кайседо, 73), Луис Альберто, Марушич (Фарес, 73), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лулич (Луис Фелипе, 59), Лейва, Иммобиле, Мурики (Перейра, 59).

Удаление: Ачерби (87).   

Читайте также: "Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов