"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии А
Фото: twitter.com/officialasroma
В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Рома" была сильнее "Лацио".
"Рома" по-прежнему занимает седьмое место, а "Лацио" - шестое.
"Рома" - "Лацио" 2:0
Голы: Мхитарян, 42 - 1:0, Педро, 78 - 2:0
"Рома": Фузато, Манчини, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 46), Рожер (Кумбула, 38), Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 72), Дарбо, Эль-Шаарави (Педро, 72), Джеко.
"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Раду (Кайседо, 73), Луис Альберто, Марушич (Фарес, 73), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лулич (Луис Фелипе, 59), Лейва, Иммобиле, Мурики (Перейра, 59).
Удаление: Ачерби (87).
Читайте также: "Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"
-
ЦСКА согласовал контракт с Мухиным
-
"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура Бундеслиги
-
"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих
-
У Аяза Гулиева серьёзная болезнь лёгких
Лента новостей
-
"Рома" обыграла "Лацио" в матче Серии А
-
"Бешикташ" - чемпион Турции сезона 2020/21
-
Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей"
-
Влашич не поможет ЦСКА в матче с "Динамо"
-
Роджерс повторил достижение Алекса Фергюсона
-
Каборе анонсировал свой уход из "Динамо"
-
Стало известно возможное место работы Кержакова
-
Линекер эмоционально отреагировал на отмену гола "Челси" в финале Кубка Англии
-
Конате намекнул на уход из "РБ Лейпцига"
-
Кержаков покинул "Томь" после вылета из ФНЛ
-
Президент "Оренбурга" объяснил, почему РФС не допустил клуб в РПЛ
-
"Лестер" одолел "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
-
3
"Ювентус" в драматичном матче вырвал победу над "Интером"
-
На "Камп Ноу" открылось кафе с любимыми блюдами футболистов "Барселоны"
-
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Рамиресом
-
1
Куман рассказал о своей встрече с Лапортой
-
ЦСКА согласовал контракт с Мухиным
-
"Саутгемптон" обыграл "Фулхэм" в матче АПЛ
-
"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения
-
Икарди намерен покинуть ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17