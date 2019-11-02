"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А

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"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А

В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле оказалась сильнее "Наполи".

В составе "волков" отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету, за неаполитанцев забил Аркадиуш Милик.

"Рома" – "Наполи" - 2:1

Голы: Дзаньоло, 19 - 1:0, Верету, 55 (пенальти) - 2:0, Милик, 72 - 2:1.

"Рома": Лопес, Смоллинг, Четин, Спинаццола, Манчини, Пасторе (Сантон, 89), Верету, Клюйверт (Перотти, 77), Дзаньоло (Ундер, 81), Коларов, Джеко.

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон (Лосано, 58), Инсинье (Юнес, 83), Милик, Мертенс (Льоренте, 65).

Удаление: Четин (90).

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