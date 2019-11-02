"Рома" обыграла "Наполи" в 11-м туре Серии А
В центральном матче 11-го тура итальянской Серии А "Рома" на своём поле оказалась сильнее "Наполи".
В составе "волков" отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету, за неаполитанцев забил Аркадиуш Милик.
"Рома" – "Наполи" - 2:1
Голы: Дзаньоло, 19 - 1:0, Верету, 55 (пенальти) - 2:0, Милик, 72 - 2:1.
"Рома": Лопес, Смоллинг, Четин, Спинаццола, Манчини, Пасторе (Сантон, 89), Верету, Клюйверт (Перотти, 77), Дзаньоло (Ундер, 81), Коларов, Джеко.
"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон (Лосано, 58), Инсинье (Юнес, 83), Милик, Мертенс (Льоренте, 65).
Удаление: Четин (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|10
|21
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5