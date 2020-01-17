"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

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"Рома" обыграла "Парму" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

"Рома" обыграла "Парму" в матче 1/8 финала Кубка Италии (2:0).

В составе победителей голами отметились дубль оформил Лоренцо Пеллегрини.

"Парма" - "Рома" - 0:2 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 49 - 0:1, Пеллегрини, 76 (с пенальти) - 0:2.

"Парма": Коломби, Лаурини (Якопони, 64), Гальоло, Дермаку, Пеццелла, Барилла, Куцка, Куртич, Скоццарелла (Кулушевски, 70), Силигарди, Корнелиус (Инглезе, 46).

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Бруну Перес, 79), Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 85), Диавара, Калинич, Перотти (Клайверт, 70), Дженгиз Юндер.

Таким образом, римский клуб прошел в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с "Ювентусом".

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