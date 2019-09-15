"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась победы над "Сассуоло" со счетом 4:2. В составе римлян в своем дебютном матче гол забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Также у "волков" забивали Кристанте, Джеко и Клюйверт. В составе гостей дублем отметился Берарди.
"Рома" одержала первую победу в нынешнем сезоне и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" остался на 12-й позиции.
"Рома" – "Сассуоло" - 4:2 (4:0)
Голы: Кристанте, 12 - 1:0, Джеко, 19 - 2:0, Мхитарян, 22 - 3:0, Клюйверт, 33 - 4:0, Берарди, 53 - 4:1, Берарди, 72 - 4:2
"Рома": Лопес, Манчини, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 73), Кристанте, Верету, Мхитарян, Пеллегрини (Пасторе, 84), Клюйверт (Дзаньоло, 72), Джеко.
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|1
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|Лацио
|1
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|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
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|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
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|2
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|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
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|1
|0
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|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0