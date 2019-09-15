"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян

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"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась победы над "Сассуоло" со счетом 4:2. В составе римлян в своем дебютном матче гол забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Также у "волков" забивали Кристанте, Джеко и Клюйверт. В составе гостей дублем отметился Берарди.

"Рома" одержала первую победу в нынешнем сезоне и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" остался на 12-й позиции.

"Рома" – "Сассуоло" - 4:2 (4:0)
Голы: Кристанте, 12 - 1:0, Джеко, 19 - 2:0, Мхитарян, 22 - 3:0, Клюйверт, 33 - 4:0, Берарди, 53 - 4:1, Берарди, 72 - 4:2

"Рома": Лопес, Манчини, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 73), Кристанте, Верету, Мхитарян, Пеллегрини (Пасторе, 84), Клюйверт (Дзаньоло, 72), Джеко.

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