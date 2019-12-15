"Рома" обыграла СПАЛ. Мхитарян забил гол
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла СПАЛ со счетом 3:1. Победу римскому клубу принесли голы Пеллегрини, Перотти и Мхитаряна. В составе гостей отличился Петанья.
Благодаря победе "Рома" вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ остался на последнем, 20-м месте.
"Рома" Рим - СПАЛ Феррара - 3:1 (0:1)
Голы: Петанья, 44 (с пенальти) - 0:1, Пеллегрини, 53 - 1:1, Перотти, 66 (с пенальти) - 2:1, Мхитарян, 83 - 3:1
"Рома": Лопес, Флоренци, Четин, Фасио, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти (Мхитарян, 79), Джеко (Калинич, 89)
Не пропустите: Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Удинезе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста
-
Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал"
-
Де Брюйне прокомментировал свою выдающуюся игру в матче с "Арсеналом"
-
Клуб Бекхэма предложил крупную сумму за форварда "Зенита"
-
Депай может пропустить остаток сезона
-
1
Де Хеа намекнул, что на нем фолили в момент гола "Эвертона"
-
Гол Мунира не спас "Севилью" от поражения домашнем матче с "Вильярреалом"
-
"Рома" обыграла СПАЛ. Мхитарян забил гол
-
1
Болельщики "Лиона" посвятили баннер защитнику Марсело: "Пальцы оставь для своей жены"
-
1
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
-
Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"
-
"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
"Аякс" минимально проиграл АЗ
-
"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
-
Сарри поделился впечатлениями после победы над "Удинезе"
-
"Спартак" в твиттере поздравил Павлюченко с днем рождения
-
"Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом"
-
1
Моуринью поделился эмоциями после победы против "Вулверхэмптона"
-
1
"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|16
|39
|2
|Интер Милан
|15
|38
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|15
|16
|14
|Фиорентина
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9