"Рома" обыграла СПАЛ. Мхитарян забил гол

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла СПАЛ со счетом 3:1. Победу римскому клубу принесли голы Пеллегрини, Перотти и Мхитаряна. В составе гостей отличился Петанья.

Благодаря победе "Рома" вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ остался на последнем, 20-м месте.

"Рома" Рим - СПАЛ Феррара - 3:1 (0:1)

Голы: Петанья, 44 (с пенальти) - 0:1, Пеллегрини, 53 - 1:1, Перотти, 66 (с пенальти) - 2:1, Мхитарян, 83 - 3:1

"Рома": Лопес, Флоренци, Четин, Фасио, Коларов, Диавара, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Перотти (Мхитарян, 79), Джеко (Калинич, 89)

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