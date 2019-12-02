"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А
"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голами отметились Юстин Клюйверт, Диего Перотти и Генрих Мхитарян.
"Верона" - "Рома" - 1:3 (1:2)
Голы: Клюйверт, 17 - 0:1, Фараони, 21 - 1:1, Перотти, 45 (пенальти) - 1:2, Мхитарян, 90+2 - 1:3
"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Боккетти, Фараони, Лазович, Амрабат, Дзакканьи (Паццини, 80), Пессина (Велозу, 70), Верре (Сальседо, 65), Ди Кармине.
"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Сантон, Ундер (Мхитарян, 67), Верету, Диавара, Пеллегрини, Клюйверт (Перотти, 35), Джеко.
"Рома" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. "Верона" располагается на 9 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7