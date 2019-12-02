"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А

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"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А

"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Юстин Клюйверт, Диего Перотти и Генрих Мхитарян.

"Верона" - "Рома" - 1:3 (1:2)

Голы: Клюйверт, 17 - 0:1, Фараони, 21 - 1:1, Перотти, 45 (пенальти) - 1:2, Мхитарян, 90+2 - 1:3

"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Боккетти, Фараони, Лазович, Амрабат, Дзакканьи (Паццини, 80), Пессина (Велозу, 70), Верре (Сальседо, 65), Ди Кармине.

"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Сантон, Ундер (Мхитарян, 67), Верету, Диавара, Пеллегрини, Клюйверт (Перотти, 35), Джеко.

"Рома" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков. "Верона" располагается на 9 месте.

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