"Рома" оценила Алиссона в 70 миллионов евро

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"Рома" оценила Алиссона в 70 миллионов евро

"Рома" определились с ценой на бразильского вратаря Алиссона Бекера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб готов расстаться с ним не менее, чем за 70 миллионов евро. Предложения ниже этой суммы рассматриваться римляне не будут.

Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном интересуются ПСЖ, "Реал" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Перес определился с размером возможного предложения по Алиссону. | http://soccernews.ru

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