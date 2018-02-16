"Рома" оценила Алиссона в 70 миллионов евро

"Рома" определились с ценой на бразильского вратаря Алиссона Бекера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб готов расстаться с ним не менее, чем за 70 миллионов евро. Предложения ниже этой суммы рассматриваться римляне не будут.

Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном интересуются ПСЖ, "Реал" и "Ливерпуль".

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