"Рома" оценила Строотмана в 45 миллионов евро

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"Рома" оценила Строотмана в 45 миллионов евро

"Рома" может продать голландского полузащитника Кевина Строотмана, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, римский клуб хочет получить за игрока не менее 45 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляет "Ювентус", который готов заплатить за него 35 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов.

27-летний Строотман выступает за "Рому" с 2013 года, провел за клуб 86 матчей и забил 12 голов.

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