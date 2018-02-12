"Рома" одержала 800-ю победу в Серии А

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"Рома" одержала 800-ю победу в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Беневенто" со счетом 5:2.

Эта победа стала 800-й для римского клуба в истории Серии А.

Ранее этого показателя сумели достичь только "Ювентус","Интер" и "Милан".

Не пропустите: "Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Ундера. | http://soccernews.ru

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1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
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