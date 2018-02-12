"Рома" одержала 800-ю победу в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Беневенто" со счетом 5:2.

Эта победа стала 800-й для римского клуба в истории Серии А.

Ранее этого показателя сумели достичь только "Ювентус","Интер" и "Милан".

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