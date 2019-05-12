"Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Рома" добыла важную победу над "Ювентусом".

Напомним, что "старая синьора" еще несколько туров назад оформила чемпионство, а вот "волки" благодаря добытой победе поднялись на шестое место, которое гарантирует участие в отборочном раунде Лиги Европы.

"Рома" - "Ювентус" 2:0

Голы: Флоренци, 79 - 1:0, Джеко, 90 - 2:0

"Рома": Миранте, Фасио, Манолас, Флоренци, Коларов, Нзонзи, Дзаньоло, Клюйверт (Ундер, 78), Пеллегрини (Кристанте, 67), Эль-Шаарави, Джеко.

"Ювентус": Щесны, Кьеллини, Касерес, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Джан, Спинаццола, Матюиди (Алекс Сандро, 84), Пьянич (Бентанкур, 71), Куадрадо, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Джеко (51), Джан (74), Дзаньоло (75), Коларов (90).

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