"Рома" опередила "Милан" в гонке за полузащитником "Фиорентины"
Хавбек "Фиорентины" Жордан Верету, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "волки" боролись за 26-летнего француза с "Миланом" и в итоге опередили конкурента.
За полузащитника "фиалок" римский клуб заплатит 19 миллионов евро плюс бонусы.
Верету выступает за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.
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|4
|Интер Милан
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|Милан
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|Болонья
|38
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