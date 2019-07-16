"Рома" опередила "Милан" в гонке за полузащитником "Фиорентины"

Хавбек "Фиорентины" Жордан Верету, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" боролись за 26-летнего француза с "Миланом" и в итоге опередили конкурента.

За полузащитника "фиалок" римский клуб заплатит 19 миллионов евро плюс бонусы.

Верету выступает за "Фиорентину" с 2017 года, сыграл 75 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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