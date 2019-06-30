"Рома" опережает "Интер" в борьбе за Бареллу

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"Рома" опережает "Интер" в борьбе за Бареллу

"Рома" вступила в борьбу за хавбека "Кальяри" Николо Бареллу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Интер" уже согласовал переход игрока, однако "Рома" сделала более выгодное предложение. "Волки" готовы заплатить 35 миллионов евро и включить в сделку Грегуара Дефреля.

Отмечается, что если "Рома" подпишет Бареллу, то "Интер" выкупит у римского клуба Лоренцо Пеллегрини, клаусула которого составляет 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Бареллы один гол и четыре ассиста в 38 играх.

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