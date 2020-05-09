"Рома" определила двух кандидатов на замену Смоллингу

Теги ромакрис смоллингливерпульдеян ловренбарселонажан-клер тодиботрансферы

"Рома" определила двух кандидатов на замену Смоллингу

"Роме" вряд ли удастся сохранить в составе арендованного у "Манчестер Юнайтед" защитника Криса Смоллинга.

В связи с этим, как сообщает Corriere dello Sport, римские "волки" уже ищут нового центрбека.

Источник утверждает, что в шорт-лист итальянского клуба входят двое - Деян Ловрен ("Ливерпуль") и Жан-Клер Тодибо ("Барселона").

Скорее всего, "Рома" остановится на кандидатуре хорвата, о трансфере которого будет проще договориться.

Не пропустите: Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов