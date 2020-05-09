"Рома" определила двух кандидатов на замену Смоллингу

"Роме" вряд ли удастся сохранить в составе арендованного у "Манчестер Юнайтед" защитника Криса Смоллинга.

В связи с этим, как сообщает Corriere dello Sport, римские "волки" уже ищут нового центрбека.

Источник утверждает, что в шорт-лист итальянского клуба входят двое - Деян Ловрен ("Ливерпуль") и Жан-Клер Тодибо ("Барселона").

Скорее всего, "Рома" остановится на кандидатуре хорвата, о трансфере которого будет проще договориться.

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