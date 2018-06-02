"Рома" определила двух претендентов на замену Алиссону
"Рома" приступила к поиску нового голкипера.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае ухода Алиссона из клуба, его могут заменить вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля или Бернд Лено из "Байера".
Отмечается, что "волки" не желают расставаться с Алиссоном, однако если игрок захочет уйти, то клуб отпустит его.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21