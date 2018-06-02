"Рома" определила двух претендентов на замену Алиссону

"Рома" приступила к поиску нового голкипера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае ухода Алиссона из клуба, его могут заменить вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля или Бернд Лено из "Байера".

Отмечается, что "волки" не желают расставаться с Алиссоном, однако если игрок захочет уйти, то клуб отпустит его.

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