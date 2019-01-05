"Рома" определила трех кандидатов на замену своему капитану

"Рома" готовится расстаться с капитаном команды Даниэлем де Росси.

По сведениям Calciomercato, в число кандидатов на замену 35-летнему игроку вошли Сандер Берге ("Генк"), Диади Самассеку ("Зальцбург") и Юлиан Вайгль ("Боруссия" Д).

Отметим, что соглашение де Росси с "Ромой" действует до конца сезона.

Де Росси выступает за "Рому" с 2002 года. В этом сезоне он принял участие в 11 матчах, но результативными действиями не отличился.

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