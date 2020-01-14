"Рома" определила три кандидатуры на замену травмированному Дзаньоло

"Рома" активно ищет нового вингера, который сможет заменить в составе выбывшего на длительный срок из-за травмы колена Николу Дзаньоло.

По информации La Gazzetta dello Sport, на сегодняшний день в шорт-лист "волков" входят три игрока - это Маттео Политано ("Интер"), Сусо ("Милан") и Родриго де Пауль ("Удинезе").

Примечательно, что Политано является воспитанником "Ромы" - он находился в структуре столичного клуба с 2004 по 2013 год.

Что касается других кандидатур, то "Милан" хочет расстаться с Сусо, поэтому нужно только договориться об условиях трансфера, а "Удинезе" готов продать де Пауля, но не дешевле, чем за 35 миллионов евро.

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