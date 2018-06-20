"Рома" определилась с альтернативой Алиссону

"Рома" определилась с альтернативой своему голкиперу Алиссону, который близок к уходу из клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заменить бразильца "волки" планируют вратарем "Севильи" Серхио Рико. В стане римлян рассчитывают, что заполучить 24-летнего стража ворот "красно-белым" помогут тесные связи их спортивного директора Рамона Мончи с его бывшим клубом.

В завершившемся сезоне Рико пропустил 59 мячей в 40 играх за "Севилью".

Напомним, "Рома" близка к подписанию игрока ПСЖ. | soccernews.ru