"Рома" определилась с альтернативой для Абрахама

Фото инстаграм Келечи Ихеаначо

"Рома" продолжает искать нового нападающего на замену Эдину Джеко, который перейдёт в "Интер".

По информации Sky Sports, приоритетом "волков" остаётся Тэмми Абрахам из "Челси", однако англичанин не спешит давать согласие на переход.

В связи с этим римский клуб начал рассматривать альтернативные варианты усиления атаки. Один из них - форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо.

24-летний нигериец забил 40 голов и сделал 19 ассистов в 129 матчах в составе "лис". Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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